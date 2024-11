La rinascita di Locatelli: terza di fila da capitano, è il nuovo faro di Thiago Motta

Fascia da capitano al braccio e presenza in campo pressoché costante: Manuel Locatelli si è preso la Juventus di Thiago Motta.

I rumors di mercato estivi, poi sfociati in veri e propri acquisti, sembravano averlo messo in disparte rispetto all'undici titolare della Juventus: invece, per Manuel Locatelli, è lecito parlare di 'seconda vita' in bianconero.

Da possibile escluso di lusso a imprescindibile nell'undici titolare di Thiago Motta, che ora non può fare più a meno di lui: troppo delicati gli equilibri di squadra, a cui l'ex Sassuolo contribuisce con un lavoro 'oscuro' tanto apprezzato dagli allenatori.

Nel caso di Locatelli, dunque, è calzante l'associazione alla figura del faro verso cui rivolgere lo sguardo per orientarsi nelle notti di tempesta: che da qui alla fine della stagione non mancheranno, ma l'importante è esserne consapevoli.