La rinascita di Kanté: dopo Euro 2024, spunta un’offerta dalla Premier League

Protagonista quasi a sorpresa a Euro 2024, Kanté torna nel mirino dei club europei: dalla Premier League la prima offerta all’Al-Ittihad.

Da uomo di punta della Francia a Euro 2024, a possibile protagonista della sessione estiva di calciomercato.

Per N'Golo Kanté il mondo si è ribaltato nel giro di pochi mesi. Quando nell’estate del 2023 ha lasciato il Chelsea per trasferirsi all’Al-Ittihad, sembrava che per lui le porte del grande calcio si fossero definitivamente chiuse ed invece oggi non solo è tornato ad essere considerato uno dei più forti centrocampisti del mondo, ma si è anche guadagnato l’interesse di un club di Premier League: il West Ham.

Gli uomini mercato degli Hammers, hanno individuato proprio nel mediano transalpino uno dei possibili rinforzi da mettere a disposizione del nuovo allenatore Julen Lopetegui.