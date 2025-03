Protagonista di una grande stagione con il Mainz, il centrocampista ex Genoa giocherà titolare in Italia-Germania: l’ultima volta è stata 5 anni fa.

Quando è arrivata la chiamata del Ct Julian Nagelsmann, Nadiem Amiri ha impiegato qualche minuto a realizzare il tutto, poi si è lasciato andare a una comprensibile emozione.

“Dopo aver ricevuto la chiamata dal commissario tecnico sono stato sopraffatto dalle emozioni" ha ammesso il centrocampista del Mainz. La nuova chiamata della nazionale tedesca è arrivata a distanza di quasi cinque anni dall’ultima volta. Un’eternità calcisticamente parlando.

In questo frangente Nadiem Amiri ha rischiato di “buttare” via la sua carriera, ma anche quando ha toccato il fondo ha trovato la forza per risalire. Ed ecco la meritata ricompensa: l’ex Genoa non solo è stato convocato per il doppio impegno dei quarti di Nations League contro l’Italia, ma giocherà titolare contro gli azzurri questa sera a San Siro.