La rabbia di Di Francesco sul contatto Pavlovic-Yeboah: "Il Milan non ha bisogno di questi aiutini"

Eusebio Di Francesco chiede rispetto per il suo Venezia: “C’era rigore per noi, perché l’arbitro non è andato a vederlo al Var?”.

Eusebio Di Francesco non ci sta. Dopo il ko per 2-0 contro il Milan al Penzo, l’allenatore del Venezia alza la voce e chiede rispetto per la sua squadra da parte del mondo arbitrale. Nel mirino del tecnico del Venezia c’è la decisione dell’arbitro di non assegnare un calcio di rigore alla sua squadra per il contatto (sicuramente al limite) a inizio ripresa tra Pavlovic e Yeboah. A far infuriare maggiormente Di Francesco è stata anche la mancata revisione al VAR dell’episodio incriminato. Il tecnico del Venezia si è sfogato a fine gara ai microfoni di DAZN e anche in conferenza stampa. L'articolo prosegue qui sotto