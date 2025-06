La provocazione del Bayer Leverkusen: per Tah al Mondiale per Club col Bayern Monaco servono 7 milioni

Dal 1° luglio Tah sarà un giocatore del Bayern: per liberarlo in anticipo e fargli disputare il Mondiale per Club, il Leverkusen spara altissimo.

Il pazzo mondo del calciomercato è pronto a regalare una nuova storia decisamente particolare. Rewind necessario: solo pochi giorni fa il Bayern Monaco ha annunciato l’arrivo a parametro zero del difensore Jonathan Tah, svincolato dopo la fine del contratto con il Bayer Leverkusen. Il club bavarese ha pubblicato sul proprio sito web le foto e le prime parole di Tah, con tanto di annuncio ufficiale e maglia numero 4 bene in vista. Fin qui tutto normale. C’è solo un “piccolo” problema: l’accordo con Tah entrerà in vigore a decorrere dal 1° luglio 2025, dunque fuori tempo utile per partecipare al Mondiale del Club. E qui entra in gioco il Bayer Leverkusen, ormai ex club del ragazzo, che non ha nessuna intenzione di liberare “gratuitamente” il difensore in anticipo. L'articolo prosegue qui sotto