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Frattesi Mancini RaspadoriGetty Images
Stefano Silvestri

La probabile formazione dell'Italia in Turchia: Mancini cambia, chi gioca la seconda partita di Nations League

UEFA Nations League A
Turchia vs Italia
Turchia
Italia

Archiviata la dolorosa sconfitta dell'esordio contro il Belgio, l'Italia torna in campo lunedì sera a Smirne per affrontare la Turchia: chi può scendere in campo dall'inizio.

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Obiettivo: voltare pagina. Il ko dell'esordio contro il Belgio è stato doloroso, amaro, ma appartiene al passato. Il futuro - quello immediato, almeno - si chiama Turchia.

L'Italia di Roberto Mancini scenderà in campo lunedì sera a Smirne contro la squadra di Vincenzo Montella, nostro connazionale. Reduce non solo da un Mondiale estremamente deludente, ma anche dalla sconfitta di misura contro la Francia all'esordio.

Come giocherà l'Italia e con quali elementi? La probabile formazione di Mancini per il secondo dei quattro impegni ravvicinati in Nations League.


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  • PORTIERE

    Gigio Donnarumma non si tocca. Sarà ancora lui il portiere titolare dell'Italia dopo aver evitato una sconfitta molto più pesante all'Olimpico.

    Il capitano azzurro ha parato di tutto e di più, specialmente nel primo tempo, chiudendo più volte la porta da campione. Alla fine ha ceduto, prima a Godts e poi a Lukebakio. Ma è stato il migliore dell'Italia, ed è tutto dire.

    In panchina due degli altri tre portieri convocati da Mancini, ovvero l'atalantino Carnesecchi e lo juventino Vicario. Va verso un'altra tribuna, invece, il bolognese Pessina.

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  • DIFESA

    Chi è certo di prendersi una maglia da titolare è Alessandro Bastoni: il centrale dell'Inter era assente contro il Belgio in quanto doveva scontare la giornata di squalifica per l'espulsione in Bosnia, ma a Smirne ci sarà. La sua prima presenza azzurra dopo Zenica, con ogni probabilità al posto di Coppola.

    Secondo la Gazzetta dello Sport, un altro che dovrebbe trovare spazio lunedì è Michael Kayode: il terzino del Brentford rimpiazzerebbe Di Lorenzo, pronto a tornare titolare qualche giorno più tardi in Francia.

    Non dovrebbero essere rimossi dalle rispettive posizioni, al contrario, gli altri due titolari della retroguardia vista contro il Belgio: Gianluca Mancini in mezzo, in coppia appunto con Bastoni, e Riccardo Calafiori nella posizione di terzino sinistro.

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  • CENTROCAMPO

    Applauditissimo al momento del proprio ingresso in campo dai tifosi laziali presenti all'Olimpico, Davide Frattesi dovrebbe guadagnarsi una chance in Turchia. Questa volta dal primo minuto.

    Chi rimpiazzerà l'ex centrocampista dell'Inter? L'indiziato numero uno è Sandro Tonali, apparso completamente fuori forma e senza verve nella notte romana. Non ha fatto molto meglio di lui Nicolò Barella, che però potrebbe essere confermato da Mancini.

    A meno di sorprese, cambierà anche il regista. Difficilmente Alessandro Romano sarà titolare anche in Turchia: non si tratta di una bocciatura, semplice gestione delle risorse per evitargli un sovraccarico anche mentale. A prenderne il posto sarebbe uno tra Rolando Mandragora (favorito), Samuele Ricci e Nicolò Fagioli.

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  • ATTACCO

    Rebus totale in attacco, dove tutti rischiano il posto. Non tanto per residui della prestazione negativa col Belgio, quanto perché Mancini deve giocoforza pensare anche alla trasferta in Francia.

    Uno tra Pio Esposito e Moise Kean potrebbe tenersi il posto, con l'attaccante del Como spostato dunque dal ruolo di esterno destro. E ai lati? Tanti ballottaggi anche lì.

    Possibile panchina per Niccolò Cambiaghi, dopo Donnarumma il migliore col Belgio. Scalpitano così Giacomo Raspadori e Daniel Maldini. Ma occhio anche alla sorpresa Ali Zoma, all'esordio venerdì.

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'ITALIA IN TURCHIA

    Questo, allo stato attuale delle cose, è l'undici dell'Italia che potrebbe scendere in campo lunedì sera in Turchia. Ma le scelte definitive di Mancini arriveranno solo domenica, a ridosso della partita.

    ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Mandragora, Frattesi; Raspadori, P. Esposito, Maldini. Ct. Mancini

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