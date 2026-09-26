La probabile formazione dell'Italia in Turchia: Mancini cambia, chi gioca la seconda partita di Nations League

Gigio Donnarumma non si tocca. Sarà ancora lui il portiere titolare dell'Italia dopo aver evitato una sconfitta molto più pesante all'Olimpico.

Il capitano azzurro ha parato di tutto e di più, specialmente nel primo tempo, chiudendo più volte la porta da campione. Alla fine ha ceduto, prima a Godts e poi a Lukebakio. Ma è stato il migliore dell'Italia, ed è tutto dire.

In panchina due degli altri tre portieri convocati da Mancini, ovvero l'atalantino Carnesecchi e lo juventino Vicario. Va verso un'altra tribuna, invece, il bolognese Pessina.