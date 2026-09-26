La probabile formazione dell'Italia in Turchia: Mancini cambia, chi gioca la seconda partita di Nations League

Obiettivo: voltare pagina. Il ko dell'esordio contro il Belgio è stato doloroso, amaro, ma appartiene al passato. Il futuro - quello immediato, almeno - si chiama Turchia.
L'Italia di Roberto Mancini scenderà in campo lunedì sera a Smirne contro la squadra di Vincenzo Montella, nostro connazionale. Reduce non solo da un Mondiale estremamente deludente, ma anche dalla sconfitta di misura contro la Francia all'esordio.
Come giocherà l'Italia e con quali elementi? La probabile formazione di Mancini per il secondo dei quattro impegni ravvicinati in Nations League.
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