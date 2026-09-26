Bastoni torna titolare contro la Turchia: da uomo nel mirino a soluzione dell'Italia, chi gli farà posto

Alessandro Bastoni, per lungo tempo, è stato l'uomo nel mirino per eccellenza di mezza Italia. Come il protagonista del celebre film con Clint Eastwood.
Lo è stato a partire dal giorno di San Valentino e da quel che ha combinato nell'altrettanto celebre Inter-Juventus: quello della simulazione per il (non) fallo di Kalulu, della sua esultanza smodata, di tutte le polemiche sorte da partire da quella notte. Roba nota e arcinota.
Lo è stato ancor più un mese e mezzo più tardi, il 31 marzo. L'altra notte nera, quella di Zenica, quella di Bosnia-Italia. Quella della sua espulsione, evento che avrebbe cambiato il corso di una partita che gli azzurri stavano tenendo sotto controllo.
Eppure, sei mesi dopo quella tragedia sportiva a tinte azzurre, Bastoni è diventato una specie di soluzione. C'è davvero bisogno (anche) di lui dopo il ko col Belgio, ennesima figura barbina di un movimento che ormai ne sta collezionando troppe.
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