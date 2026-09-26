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Bastoni ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Bastoni torna titolare contro la Turchia: da uomo nel mirino a soluzione dell'Italia, chi gli farà posto

UEFA Nations League A
Italia
Turchia vs Italia
A. Bastoni

L'ultima azione del centrale dell'Inter con la maglia azzurra è il fallo di Zenica costatogli l'espulsione: dopo aver scontato la squalifica col Belgio, proverà a sistemare la difesa di Mancini.

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Alessandro Bastoni, per lungo tempo, è stato l'uomo nel mirino per eccellenza di mezza Italia. Come il protagonista del celebre film con Clint Eastwood.

Lo è stato a partire dal giorno di San Valentino e da quel che ha combinato nell'altrettanto celebre Inter-Juventus: quello della simulazione per il (non) fallo di Kalulu, della sua esultanza smodata, di tutte le polemiche sorte da partire da quella notte. Roba nota e arcinota.

Lo è stato ancor più un mese e mezzo più tardi, il 31 marzo. L'altra notte nera, quella di Zenica, quella di Bosnia-Italia. Quella della sua espulsione, evento che avrebbe cambiato il corso di una partita che gli azzurri stavano tenendo sotto controllo.

Eppure, sei mesi dopo quella tragedia sportiva a tinte azzurre, Bastoni è diventato una specie di soluzione. C'è davvero bisogno (anche) di lui dopo il ko col Belgio, ennesima figura barbina di un movimento che ormai ne sta collezionando troppe.


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  • Alessandro Bastoni red card Bosnia ItalyGetty Images

    LA PRIMA DOPO ZENICA

    Bastoni indosserà la maglia dell'Italia per la prima volta da Zenica lunedì sera, a Smirne: lì l'Italia sfiderà la Turchia nella seconda giornata dei gironi di Nations League.

    L'ultimo episodio del mancino in azzurro è proprio quello: l'intervento da ultimo uomo e in chiara occasione da goal su Memic, lanciato verso Donnarumma, con conseguente cartellino rosso diretto estratto dall'arbitro Turpin. Era il 41' del primo tempo. Con mezza partita, senza contare i supplementari, da giocare.

    Bastoni ha guardato dalla tribuna dell'Olimpico Italia-Belgio: proprio venerdì sera ha scontato l'inevitabile giornata di squalifica per quel rosso. Soffrendo per i compagni in campo, alla fine accettando l'ineluttabilità di una sconfitta meritata.

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  • CHI GLI FA POSTO?

    Sarebbe cambiato qualcosa con lui al centro della retroguardia a quattro di Roberto Mancini? Forse sì, forse no. Impossibile stabilirlo, una controprova non esiste.

    L'unica certezza è che Bastoni sarà una delle soluzioni che il commissario tecnico proverà ad attuare verso lunedì. Perché qualcosa rispetto al Belgio dovrà necessariamente cambiare, questo è scontato.

    Chi farà posto, dunque, a Bastoni? L'indiziato principale è Diego Coppola. Che col Belgio non ha giocato peggio di altri, ma sostanzialmente ci ha capito poco ogniqualvolta il Belgio si presentava nei pressi dell'area di Donnarumma. Vedere per credere l'azione dello 0-1 di Godts.

    Con lui nella stessa occasione è crollato a terra come un birillo anche l'altro Mancini, Gianluca. Il quale, però, nel secondo tempo ha se non altro dato prova di "esserci" a livello agonistico. A Smirne sarà lui, a meno di sorprese, a far coppia con Bastoni.

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  • DA EURO 2021 ALLA NATIONS LEAGUE

    Proprio Mancini (il ct) ha convocato per la prima volta Bastoni in Nazionale. Addirittura ai tempi in cui l'attuale difensore dell'Inter indossava la maglia del Parma, in prestito. Accadeva nel novembre del 2020, in un'amichevole vinta 4-0 contro l'Estonia.

    I due avrebbero poi vissuto momenti epici qualche mese più tardi, conquistando un Europeo storico. Il Mancio da protagonista e da guida di quel gruppo, Bastoni da comprimario: una sola presenza in tutta la competizione, nella terza partita del girone contro il Galles, a qualificazione già ottenuta.

    Il commissario tecnico e il mancino non sapevano quel che sarebbe arrivato più tardi: la dolorosissima e incredibile eliminazione per mano della Macedonia del Nord nel 2022, l'addio del Mancio l'anno successivo. Bastoni si era già preso il posto dopo il ritiro dalla Nazionale di Giorgio Chiellini.

    Tre anni dopo, riecco Mancini in plancia di comando. E con lui Bastoni. Che diversamente da quell'Europeo avrà un compito diversissimo: fare il Chiellini, diventare un pilastro, ambizione che in Nazionale fino a questo momento è riuscito troppo raramente a tradurre nei fatti.

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  • OBIETTIVO RISCATTO

    Il tentativo di risalita di Bastoni inizierà proprio da qui, da Smirne. Perché di risalita si deve parlare: negli occhi rimane sempre il fallo su Memic, con tutto quel che ne è conseguito a livello di opinione pubblica e di attacchi del tifo non interista.

    Bastoni ha parecchio da farsi perdonare. E una prestazione di livello in Turchia rappresenterebbe un buon punto di partenza, una sorta di primissimo tassello, non solo per un'Italia obbligata a rialzarsi dopo il ko dell'Olimpico, ma anche per lui, desideroso di scacciar via di dosso il ricordo amaro di Zenica.

    Intanto, un'altra certezza c'è: Mancini punta su di lui a occhi chiusi. Lo ha convocato, come è ovvio che fosse, e nei suoi piani è un titolarissimo. Poi, certo, toccherà a Bastoni dare risposte adeguate. Per smettere di essere l'uomo nel mirino di mezza Italia.

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