La prima vittoria extracampo del Manchester City: riguarda le Associated party transaction rules

Coinvolto in un processo contro la Premier League, il City tira un sospiro di sollievo in una vicenda parallela riguardante le sponsorizzazioni.

Se in campo continua a non perdere, nonostante sia reduce da due pareggi casalinghi contro Inter e Arsenal, il Manchester City ha ottenuto una importante vittoria anche fuori dal terreno di gioco.

Il caso in questione riguarda una delle battaglie che il club campione d'Inghilterra in carica sta conducendo contro la Premier League, anche se la più importante è legata all'udienza relativa ai 115 capi d'imputazione per aver infranto numerose regole della lega.

In questo caso si parla invece di Associated party transaction rules, ed è slegato dal precedente.