La prima Roma di Juric: le scelte di formazione per il debutto contro l'Udinese

Esordio dal nuovo allenatore giallorosso per Ivan Juric: ritorno al 3-5-2 e coppia d'attacco composta da Dybala-Dovbyk.

L'estate è alle spalle, ma il clima a Roma è tornato nuovamente infuocato. L'esonero di Daniele De Rossi, brutale e per il quale non esistono abbastanza tabelle ed xG non totalizzati per giustificarne la decisione, ha creato una frattura tra la piazza e la società giallorossa.

In questa situazione, aggravata da 3 punti in 4 partite, deve cimentarsi il nuovo allenatore giallorosso Ivan Juric, che ha a disposizione solo pochi allenamenti prima di scendere in campo contro l'Udinese.

Ma come giocherà la nuova Roma di Juric?