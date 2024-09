La prima conferenza stampa di Juric alla Roma: dalla coesistenza Dybala-Soulé al reintegro di Zalewski

Il nuovo tecnico della Roma, Ivan Juric, ha parlato per la prima volta dopo la propria nomina: "L'obiettivo principale è la Champions".

È una vigilia particolare quella che si sta vivendo in casa Roma. La compagine giallorossa, infatti, domenica tornerà in campo per affrontare l’Udinese in un match valido per il quinto turno del campionato di Serie A.

Una sfida diversa da tutte le altre e non solo perché i capitolini, tre punti nelle prime quattro uscite, sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, ma soprattutto perché panchina siederà Ivan Juric, che inizia contro i friulani la sua nuova avventura da tecnico della Roma.

L’allenatore croato, che nel corso della settimana ha sostituito l’esonerato Daniele De Rossi, ha presentato la gara che andrà in scena all’Olimpico a partire dalle ore 18.00.