La presentazione di Buongiorno al Napoli: i motivi della scelta, il dialogo con Conte e perché ha rifiutato la Juventus

Prime parole da difensore azzurro per l'ex giocatore del Torino: "Andando alla Juve avrei tradito me stesso. L'Inter? Lascio parlare il mio agente".

A Napoli è stata la giornata di Alessandro Buongiorno. L'ex difensore del Torino, prelevato nelle scorse settimane, è stato presentato dagli azzurri come nuovo rinforzo per le prossime stagioni.

Non si è trattato di una presentazione spettacolare come quella riservata ad Antonio Conte, ma la curiosità era alta lo stesso. Anche e soprattutto perché Buongiorno ha rappresentato fino a questo momento la principale operazione di mercato messa a segno dal Napoli in entrata.

Ecco dunque le risposte del nazionale azzurro, reduce dalla partecipazione a Euro 2024, ai giornalisti presenti.