La Premier League è sempre più azzurra: Calafiori raggiunge la colonia italiana

Il nuovo difensore del'Arsenal sarà solo l'ultimo azzurro a trasferirsi in Premier League, la Nazionale può ripartire da qui.

Il nostro movimento calcistico non sta certo vivendo il miglior periodo della sua storia recente, eppure 'italians do it better". Almeno secondo gli inglesi.

La scelta dell'Arsenal di investire più di 40 milioni di euro per strappare Riccardo Calafiori al Bologna, in tal senso, è solo l'ultimo caso.

Sono già tanti infatti i giocatori azzurri o azzurrabili che militano nelle file delle squadre di Premier League, ovvero quello che viene riconosciuto universalmente come il miglior campionato del mondo.