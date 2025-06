La nuova vita di Ruben Loftus-Cheek: Allegri lo ha messo al centro del suo Milan

Il nuovo allenatore rossonero ha posto il veto sulla cessione dell’inglese: Loftus-Cheek sarà centrale nel suo Milan. Ma c’è l’incognita condizione fisica.

Ruben Loftus-Cheek nuovamente al centro del Milan. Non è un mistero che la rivoluzione rossonera riguarderà principalmente il centrocampo, reparto dove – oltre il promesso sposo Luka Modric – arriveranno altri due acquisti.

Se Reijnders ha già salutato direzione Manchester City e Musah e il rientrante Pobega sono con la valigia in mano, Massimiliano Allegri ha già promosso a pieni voti Ruben Loftus-Cheek.

Secondo il tecnico livornese, infatti, il centrocampista inglese ha caratteristiche uniche nella rosa rossonera e può diventare un punto fermo della sua squadra. Esattamente come lo è stato nel suo primo anno in Italia, con Stefano Pioli in panchina.