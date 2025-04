La nuova vita di McTominay al Napoli: "Al Manchester United giocavo nel ruolo sbagliato"

Lo scozzese ricorda: "A Manchester ho giocato anche da difensore centrale". Sulla Serie A: "Non è vero che non è alla pari con la Premier League".

28 presenze, 7 goal, 4 assist tra tutte le competizioni. Basterebbe questo per determinare l'importanza di Scott McTominay nel Napoli che, due anni dopo lo Scudetto, ha intenzione di dare battaglia all'Inter fino alla fine.

Il centrocampista scozzese, che Antonio Conte ha schierato sia nella posizione di mezzala che di trequartista, è diventato ben presto uno degli uomini chiave dei partenopei. Tanto che Conte rinuncia a lui solo se costretto, come domenica contro il Milan, quando l'ex Manchester United era assente causa influenza.

In un'intervista rilasciata a The Athletic, McTominay ha parlato del suo primo anno a Napoli ma anche delle differenze con le stagioni di Manchester, dove forse non è stato valorizzato allo stesso modo.