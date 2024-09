La nuova vita di Lookman dopo la permanenza: chi gli fa spazio nell'attacco dell'Atalanta

Rimasto dopo le voci di mercato e a segno in Nazionale, il nigeriano reclama spazio. Ma con la Fiorentina dovrebbe andare nuovamente in panchina.

Ademola Lookman c'è. Questa volta a tutti gli effetti. C'era anche ad agosto, con il corpo ma forse non con la mente: erano i giorni delle voci di mercato, dell'interesse del PSG, della Premier League sullo sfondo, dell'incertezza di un futuro poco definito.

Ora tutto si è concluso, il mercato è finito e Lookman non si è mosso da Bergamo, a differenza dell'ex compagno Koopmeiners. L'Atalanta è pronta a ricominciare da lui e con lui, senza riuscire a togliersi dalla mente - e come potrebbe? - la devastante tripletta con cui il nigeriano le regalava l'Europa League nell'indimenticabile notte del 22 maggio.

Il problema è che Lookman, fin qui, non ha mai giocato in campionato. Zero apparizioni, zero minuti. In partite ufficiali si è visto solo nella Supercoppa Europea, persa contro il Real Madrid. E dunque c'è curiosità per capire come Gasperini deciderà di utilizzare la propria stella, magari già a partire dalla partita di domenica contro la Fiorentina.