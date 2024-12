La nuova vita di Amad Diallo: da eterna promessa a trascinatore del Manchester United di Amorim

L’ex Atalanta sta vivendo il suo momento migliore da quando veste la maglia del Manchester United: merito del nuovo allenatore e di un nuovo ruolo.

Può un cambio di allenatore cambiare completamente le prospettive di un giocatore? Evidentemente sì.

Sono molti gli esempi di calciatori che faticavano a trovare spazio con una gestione ma che poi, con l’avvento di una nuova guida tecnica, si sono riscoperti tra i più sorprendenti punti di forza di una squadra.

Chiedere per conferma ad Amad Diallo che, approdato dal Manchester United nel gennaio del 2021, solo da poco ha iniziato a togliersi realmente le sue prime grandi soddisfazioni con la maglia dei Red Devils addosso.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel giro di poche settimane è passato dall’essere un ragazzo di talento chiamato a cercarsi il suo spazio prima in prestito ai Rangers in Scozia e poi al Sunderland in Championship, ad un vero e proprio idolo dell’Old Trafford.

Merito di una ritrovata condizione fisica dopo gli infortuni che lo hanno frenato nelle stagioni precedenti, ma anche dell’arrivo a Manchester di Ruben Amorim.