La nuova Juventus di Thiago Motta prende forma: dal mercato alla rivoluzione tattica

Qualità e fantasia sulle fasce e centrocampisti con licenza di inserirsi: il progetto del nuovo tecnico bianconero prende forma.

Proseguono le operazioni alla Continassa con la Juventus che si appresta ad iniziare la sua seconda settimana di lavoro agli ordini di Thiago Motta.

In attesa del rientro dei calciatori impegnati a Euro 2024 e in Copa America, il nuovo tecnico bianconero sta gettando solide basi per quello che sarà il suo progetto tecnico all'ombra della Mole.

Una sorta di rivoluzione, già avviata in sede di mercato con gli arrivi di Michele Di Gregorio, Douglas Luiz e Khephren Thuram, che si appresta a disegnare una Juventus nuova di zecca alle porte della stagione 2024/25.