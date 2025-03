La nuova Inghilterra di Tuchel: la rinascita di James e Kane può diventare il più grande di tutti

Inghilterra vs Lettonia

Tuchel ha esordito sulla panchina dell’Inghilterra con due vittorie: le nuove gerarchie ed i numeri impressionanti di Kane.

La vittoria dell'Inghilterra per 3-0 contro la Lettonia ha fornito un'altra finestra sul nuovo ciclo targato Thomas Tuchel.

I Tre Leoni hanno vinto entrambe le prime due partite sotto la guida del commissario tecnico tedesco, ma se il successo di venerdì sull'Albania è sembrato una cosa di routine, nonostante la fanfara e il trambusto che hanno preceduto il su debutto a Wembley, il secondo test ha fornito risposte diverse.

L'Albania si è schierata in difesa e non ha tentato alcuna sortita offensiva, mentre la Lettonia ha cercato fin dall'inizio di colpire in contropiede. Tuttavia, nonostante un paio di spaventi iniziali, l'Inghilterra è riuscita a tenerli a bada e a fare bottino pieno.

Reece James ha aperto le marcature con un superbo calcio di punizione dalla distanza allo scadere del primo tempo, mentre Harry Kane ed Eberechi Eze nella ripresa hanno firmato le marcature che hanno consentito di calare il tris.