La nuova era del Napoli: da Buongiorno a McTominay e Lukaku, impatto devastante dei nuovi acquisti

Il mercato ha cambiato totalmente il volto della squadra azzurra, che sta già beneficiando degli arrivi estivi: Conte si gode goal e assist dei nuovi.

Apre McTominay su assist di Lukaku, che trasforma il rigore del raddoppio e serve il pallone per il tris a Neres. Il successo per 3-1 sul Como al Maradona fotografa perfettamente l’impatto devastante che hanno avuto il mercato estivo sul Napoli in questa stagione.

I nuovi acquisti hanno subito dato una scossa alla squadra, integrandosi alla perfezione e trasformandola in meglio.

Senza alcuni dubbio, le prime sette giornate di Serie A confermano quanto i vari Buongiorno, McTominay e Lukaku, ma non solo, hanno saputo integrarsi alla perfezione nel nuovo sistema di gioco del tecnico salentino e dare il loro contributo.

Il mercato di Antonio Conte si è già rivelato un successo immediato, con otto goal e undici assist complessivi dai nuovi acquisti, con Lukaku, Spinazzola, Buongiorno, Neres e McTominay, tra gli altri, hanno già fatto sentire il loro peso in campo.