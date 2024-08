La nuova Atalanta può vincere lo Scudetto? Le ambizioni della squadra di Gasperini

Nonostante un paio di gravi infortuni ed i casi di mercato, l'Atalanta continua a rinforzarsi e vola sul campo: dove può arrivare?

Dove può arrivare quest'anno l'Atalanta di Gasperini? Dopo il trionfo in Europa League della scorsa stagione, la Dea non si pone limiti e qualcuno non ha paura di pronunciare la parola Scudetto.

Nonostante i problemi non manchino, dagli infortuni di Scalvini e Scamacca ai casi di Koopmeiners e Lookman, d'altronde i primi responsi arrivati dal campo sono più che positivi.

L'Atalanta ha letteralmente travolto il Lecce al 'Via del Mare' ma, soprattutto, pochi giorni prima aveva tenuto testa per un'ora al super Real Madrid di Bellingham, Mbappè e Vinicius. A conferma di una crescita esponenziale sotto tutti i punti di vista.