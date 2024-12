La notte speciale di Zaniolo: torna all'Olimpico per la prima volta da avversario della Roma

Roma vs Atalanta

L'attaccante della Dea torna in quello che dal 2018 al 2023 è stato il suo stadio per la prima volta da avversario della squadra che l'ha lanciato.

La sfida dell'Olimpico tra Roma e Atalanta racchiude in sé diverse chiavi di lettura che vanno oltre il significato di una sfida che, dal punto di vista della classifica vale tantissimo per entrambe le squadre, seppur per motivi e obiettivi diametralmente opposti.

Roma-Atalanta sarà vedrà infatti il ritorno di Claudio Ranieri all'Olimpico da allenatore della Roma dopo 2017 giorni, ma il tecnico romano non sarà l'unico a rimettere piede nello stadio capitolino.

L'articolo prosegue qui sotto

Quella di oggi sarà una notte speciale anche per Nicolò Zaniolo che a Roma tornerà per la prima volta da avversario. Proprio lui che in giallorosso ha vissuto ben cinque stagioni scanditi da emozioni e gioie contrastanti.