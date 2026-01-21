Il Manchester United ha tutte le carte in regola per finire tra le prime quattro in Premier League dopo aver sostituito Amorim con Carrick.

Sebbene abbia dovuto attendere tre anni per battere il Manchester City all'Old Trafford e molto più tempo ancora per farlo con tanta autorità, la netta vittoria del Manchester United nel derby dello scorso fine settimana è stata la parte facile. Qualsiasi squadra, specialmente una con un nuovo allenatore che conosce bene la gloriosa storia del club, può prepararsi al meglio per una partita contro i propri rivali storici e vincerla.

La vera sfida per Michael Carrick e lo United è quella di confermare la prestazione dominante contro la seconda squadra della Premier League quando domenica affronteranno la capolista Arsenal all'Emirates Stadium. Ed è ancora più importante che mantengano la motivazione in vista della successiva partita in casa contro il Fulham e della trasferta infrasettimanale al West Ham che seguirà.

Carrick avrà anche avuto un inizio da sogno, ma il percorso verso l'importantissimo obiettivo della qualificazione alla Champions League è appena iniziato e sarà arduo. I rivali storici del Liverpool sono un punto e una posizione sopra lo United e quel quarto posto fondamentale che garantisce un posto nella massima competizione europea.

Anche una quinta posizione potrebbe essere sufficiente per assicurarsi un pass per la più importante competizione europea, data la supremazia delle squadre inglesi nelle competizioni continentali, ma lo United non può permettersi di correre rischi e affidarsi ai risultati delle altre squadre. È da troppo tempo che non partecipa alla Champions League e deve prendere in mano il proprio destino.

L'incapacità dello United di approfittare dei passi falsi delle altre squadre e di entrare nella top four ha portato Roy Keane e Jamie Carragher a dare per spacciate le speranze di Champions League dello United appena il mese scorso. Ma quella era una squadra con Ruben Amorim al comando, e ora Carrick sta cavalcando un'onda di ottimismo. Keane ha detto ai suoi colleghi di Sky Sports di "calmarsi" dopo la vittoria nel derby, ma le stelle si stanno allineando affinché lo United possa darsi un nuovo slancio.

GOAL espone i sei motivi per i quali lo United dovrebbe, e alla fine ce la farà, a finire tra le prime quattro nella classifica di Premier League...