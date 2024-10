Dopo le dure parole in conferenza stampa, il tecnico rossonero è pronto a operare diversi cambi nell'undici titolare: Thiaw favorito su Pavlovic.

Il campionato del Milan riparte dalla sfida di San Siro, in programma oggi alle ore 18 contro l'Udinese. L'imperativo di casa rossonera è quella di riprendere il cammino in Serie A per archiviare, in primis, il ko di Firenze e ovviamente per non perdere troppo contatto dalle zone nobili del campionato.

Per raggiungere tale scopo, Paulo Fonseca è pronto a mettere in atto una vera e propria rivoluzione per quanto concerne le scelte relative ai giocatori che daranno il la al match scendendo in campo dal primo minuto.

Dopo il duro sfogo della vigilia in conferenza stampa, il tecnico portoghese è pronto a lanciare un segnale alla squadra operando scelte forti in vista del faccia a faccia contro i friulani.