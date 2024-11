La mossa a sorpresa di Thiago Motta: chi sostituisce Vlahovic contro il Milan, Koopmeiners cambia ruolo?

L'assenza di Vlahovic spinge il tecnico bianconero a cambiare contro il Milan, spunta una possibile soluzione a sorpresa in attacco.

Two is meglio che one, recitava la vecchia pubblicità di un gelato. Deve pensarla così anche Thiago Motta, che in vista di Milan-Juventus studia una clamorosa mossa per sostituire Dusan Vlahovic.

Centravanti a disposizione d'altronde alla Continassa non ce ne sono. E vere alternative di ruolo neanche. Milik ne avrà ancora per almeno 2-3 settimane, Nico Gonzalez potrebbe tornare prima ma intanto c'è da fare con le poche carte rimaste nel mazzo.

Carte da cui Thiago Motta è pronto a pescare un doppio jolly, lasciando fuori proprio colui che sembrava il sostituto designato di Vlahovic ovvero Timothy Weah.