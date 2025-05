La missione di Pippo Inzaghi dopo tre promozioni, esoneri e retrocessioni: tenersi finalmente stretta la Serie A

Promosso in B col Venezia e in A con Benevento e Pisa, il tecnico nerazzurro vuole passare allo step successivo: consolidarsi nella massima serie.

"Mister promozione" lo ha fatto di nuovo: Filippo Inzaghi ha guidato il Pisa verso il ritorno in una Serie A dalla quale i toscani mancavano addirittura da 34 anni, dai tempi di Romeo Anconetani e Mircea Lucescu.

Lo ha fatto di nuovo, Inzaghi, nel senso che per il più anziano dei fratelli allenatori una scalata da una serie all'altra non è certo una novità: era già accaduto due volte nel corso della sua carriera in panchina, fin qui decisamente più sofferta rispetto alla prima vita da centravanti.

E ora, per Inzaghi, alle porte si staglia un nuovo obiettivo: consolidarsi in quella massima serie che più volte lo ha masticato e sputato rapidamente rispetto alle sue ambizioni.