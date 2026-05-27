La maxi-statua di Messi oscilla con il vento: necessaria la rimozione. Ma non sarà facile

Dopo pochi mesi dalla sua installazione a Calcutta, India, la statua di Messi alta 21 metri dovrà essere rimossa per questioni di sicurezza. Posta in città in occasione del tour dell'argentino in Asia (anche se il giocatore non è stato direttamente presente nei pressi della statua per ragioni di ordine pubblico, avrà vita breve dopo che gli ingegneri del Dipartimento dei Lavori Pubblici hanno effettuato un'ispezione in seguito alle denunce dei residenti locali.

La rimozione immediata della statua e il trasferimento in un nuovo luogo non meglio precisato sono stati ordinati dopo che l'ispezione ha trovato l'integrità strutturale della statua gravemente compromessa.

"La statua non è sicura" ha detto il legislatore statale del Bengala occidentale Sharadwat Mukherjee. "Abbiamo notato che la statua ondeggia con il vento".

Il pericolo è notevole, ma Mukherjee ha raccontato di come la vicinanza della statua a una strada trafficata e una metropolitana renda alquanto difficile la rimozione della stessa: "Più facile a dirsi che a farsi, ma la rimuoveremo alla prima occasione".

Una volta arrivato in India, Messi ha inaugurato la statua attraverso un pulsante da remoto, premuto mentre si trovava nel proprio hotel. Durante il tour indiano e in particolare quello di Calcutta, l'argentino ha dovuto abbandonare il campo del Salt Lake Stadium dopo che diversi tifosi erano riusciti ad entrare sul terreno di gioco per provare a salutarlo o ottenere un selfie.

A quel punto Messi ha deciso di annullare l'evento e lasciare lo stadio in anticipo, con centinaia di fans che si sono riversati in campo, danneggiando seggiolini e parte dell'impianto.