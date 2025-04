La mano di Inzaghi sull'Inter al top: nella storia con un'identità

Simone Inzaghi emula Helenio Herrera e si conferma alla base della scalata europea dell'Inter: macchina nerazzurra plasmata tra idee e gestione.

È l'Inter di Simone Inzaghi.

Sull'ascesa europea dei nerazzurri c'è l'inconfutabile mano dell'allenatore piacentino, vero deus ex machina di una squadra che per la seconda volta negli ultimi quattro anni riesce a rientrare nel mini-lotto delle migliori 4 squadre d'Europa.

La Champions League vede nuovamente protagonisti Lautaro e compagni, in grado come nel 2023 di candidarsi a possibili vincitori del trofeo per club più prestigioso del continente eliminando una delle avversarie favorite per il trionfo finale.

Finale che il Bayern pregustava di poter giocare nel proprio fortino e che invece, con un'Inter così, potrebbe vedere ancora una volta un'italiana a tentare di alzare la Coppa dalle grandi orecchie facendo il paio con quanto avvenuto ad Istanbul contro il Manchester City. Augurandosi, nel caso, che l'epilogo sia diverso.