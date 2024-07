Pafundi subito protagonista agli Europei Under 19: trascina l'Italia contro la Norvegia

Il talento azzurro subito protagonista all'esordio negli Europei Under 19: super giocata, due assist e un incrocio dei pali.

"Prima lui e poi gli altri", diceva Roberto Mancini qualche anno fa di Simone Pafundi, segno di come il talento del ragazzo sia evidente da tempo.

Peccato che ad oggi Pafundi in Serie A non sia riuscito a sfondare, tanto che nell'ultima stagione sia stato costretto ad emigrare in Svizzera.

Ora però ecco la grande opportunità, ancora in azzurro, seppure solo con quello dell'Under 19 attualmente impegnata negli Europei di categoria.

E pronti via Pafundi ha risposto subito presente, con una serie di giocate nella vittoria ottenuta dagli Azzurrini al debutto contro la Norvegia.