La magia del Girona si è già spenta? Precampionato pessimo, mercato preoccupante

I catalani hanno perso vari pilastri, compreso Dovbyk, e in 7 uscite hanno battuto solo il Napoli. Michel: "Non ho chiaro l'11 titolare né il modulo".

Per affermare che la favola sia già finita è presto, probabilmente. Ma di certo al Girona, lo splendido Girona che per la prima volta si è qualificato alla Champions League, speravano che la stagione della storia iniziasse in modo diametralmente diverso.

La squadra di Michel ha perso anche in casa del Bournemouth, amichevole andata in scena sabato: gli inglesi si sono imposti per 3-2, costringendo il Girona all'ennesima sconfitta di un precampionato decisamente traballante, oltre che parallelo a una campagna trasferimenti preoccupante.

Il tutto considerando come all'inizio della Liga manchi ormai pochissimo: appena quattro giorni, né più né meno.