La lotta salvezza in Serie A entra nel vivo: calendario, classifica e partite delle sei squadre coinvolte

Sei squadre racchiuse in cinque punti quando mancano 180’ alla fine del campionato: la corsa salvezza si deciderà solo all’ultimo secondo.

180’ minuti per mantenere la categoria. Quando mancano due giornate alla fine del campionato, sono sei le squadre ancora coinvolte nella lotta per non retrocedere, da cui ormai si è autolimitato il Monza già ufficialmente in Serie B.

Sei squadre racchiuse in appena 5 punti: basta solamente questo dato per capire l’equilibrio che c’è nella zona bassa della classifica e allo stesso tempo per sottolineare l’importanza vitale degli ultimi due turni di Serie A.

Ma quali sono le squadre che ancora sono in lotta per salvarsi? Quanti punti hanno e quali squadra affronteranno in queste ultime due giornate?