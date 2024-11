La leggera flessione di Retegui tra Atalanta e Nazionale: un solo goal nel mese di novembre

Archiviata la terza sosta nazionali, l'Atalanta si prepara a ripartire in campionato dalla trasferta del Tardini contro il Parma di Fabio Pecchia. Un'occasione d'oro per la squadra di Gian Piero Gasperini per rimanere agganciata al vertice della classifica, con la capolista Napoli distante un solo punto.

La Dea si affiderà, come da copione, al capocannoniere del campionato, ovvero quel Mateo Retegui che in questa prima parte di stagione ha messo a referto 11 goal in Serie A in 12 presenze con la maglia nerazzurra.

L'articolo prosegue qui sotto

Il bomber nerazzurro, tuttavia, è chiamato a prendere di nuovo per mano la Dea e possibilmente ad alzare i giri del motore dopo un mese di novembre leggermente sottotono rispetto al folgorante avvio di stagione.