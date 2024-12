La Lazio si gode il miglior Isaksen: goal e assist, è già record personale. Contro il Napoli prestazione totale

Il danese continua a crescere sotto la guida di Marco Baroni: più decisivo in zona goal rispetto al passato, ora lavora anche in fase difensiva.

In cattedra nella prova di maturità. La vittoria della Lazio al Maradona di Napoli, il primo successo in un big match in questo campionato per la squadra di Baroni, la scena se l’è presa Gustav Isaksen.

È stata una notte indimenticabile per l’attaccante danese della Lazio, che ha regalarto alla sua squadra una vittoria fondamentale.

In una partita equilibrata e tattica, non sono stati Castellanos o Dia a lasciare il segno, né Noslin, fresco di tripletta in Coppa Italia.

La firma decisiva è arrivata dal sinistro raffinato di Isaksen, che al 79' ha disegnato una traiettoria perfetta, battendo Meret e portando a casa tre punti preziosissimi per i biancocelesti.

Ma la prestazione del danese va ben oltre il goal. Una prova totale, in cui Baroni gli ha chiesto gli straordinari in fase difensiva e lui ha risposto presente.