La Lazio si gode Dia: doppietta al debutto in Europa League

Dynamo Kyiv vs Lazio

Dia continua a brillare nella Lazio di Baroni: l'ex Salernitana ha trascinato i biancocelesti anche in Europa League, firmando una doppietta.

Boulaye Dia è tornato: l'attaccante senegalese sembra essersi lasciato alle spalle la difficile stagione passata con la Salernitana ed è pronto a caricarsi la Lazio sulle spalle a suon di goal e di assist.

Sbloccato contro il Milan e poi decisivo nella vittoria contro l'Hellas Verona, il classe '96 ha segnato una doppietta anche contro la Dinamo Kiev in Europa League e si sta rivelando una pedina fondamentale per l'attacco di Marco Baroni.

L'allenatore biancoceleste si gode questo suo stato di forma, consapevole del fatto che può sia giocare in accoppiata con Valentin Castellanos, sia in solitaria come unica punta.