La Lazio piazza il colpo Boulaye Dia: ufficiale l'acquisto dalla Salernitana, cifre e contratto

ll club biancoceleste ha annunciato l'arrivo dell'attaccante senegalese dalla Salernitana: rimpazza Immobile e sarà l'alternativa a Castellanos.

La Lazio piazza il sesto colpo del mercato estivo. Il club biancoceleste ha annunciato l’arrivo di Boulaye Dia dalla Salernitana. L’attaccante senegalese si trasferisce alla corte di Marco Baroni e sarà subito a disposizione del tecnico toscano ex Verona.

Per il direttore sportivo Fabiani si tratta dell’acquisto numero sei di questa sessione dopo quelli di Tchaouna, Noslin, Dele-Bashiru, Nuno Tavares e Castrovilli.

Baroni potrà contare sull’ex attaccante della Salernitana come alternativa - almeno inizialmente - al Taty Castellanos in avanti, con la possibilità di ruotare i due in vista dei vari impegnati, con la Lazio che sarà impegnata in Europa League e in Coppa Italia oltre al campionato.

Dopo l’accordo tra le società, Dia si è recato nella giornata di venerdì a Formello, nel centro sportivo dei biancocelesti, dove ha sostenuto le visite mediche di rito e firmato il contratto.