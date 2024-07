La Lazio perde Jacopo Sardo a parametro zero: giocherà al Saarbrucken, in terza divisione in Germania

Il miglior centrocampista del Campionato Primavera 2023/24 vola in Germania: giocherà in terza serie nel club satellite del Bayer Leverkusen.

Un altro addio, un altro duro colpo per il calcio giovanile italiano. Un nuovo giovane talento che saluta l’Italia per cercare fortuna altrove, e in particolare in Germania.

Jacopo Sardo, centrocampista classe 2005 della Primavera della Lazio, che giocherà con il Saarbrucken, squadra di terza divisione e satellite del Bayer Leverkusen.

L’ormai ex calciatore biancoceleste era stato nominato miglior centrocampista del Campionato Primavera 2023/24 e inserito nella Top XI del torneo.