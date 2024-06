Divorzio tra il tecnico croato e il club biancoceleste: l'ex allenatore del Marsiglia lascia la società capitolina.

L'avventura di Igor Tudor alla Lazio è già da considerarsi a tutti gli effetti conclusa. L'esperienza alla guida del club biancoceleste da parte dell'allenatore croato è ai titoli di coda dopo poco più di due mesi.

La distanza sul tema della pianificazione e del mercato in vista della prossima stagione ha spinto le parti a optare per la separazione nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Le parti hanno deciso di non proseguire insieme: in serata è arrivata anche la scelta del tecnico di rassegnare le proprie dimissioni.

Non appena sarà definita la separazione con Tudor, la Lazio annuncerà il nuovo allenatore: il presidente Lotito e il direttore sportivo Fabiani sono già a lavoro per individuare il sostituto del croato.