La Lazio si prepara a chiudere un’importante operazione di mercato: è ad un passo l’arrivo di Cesare Casadei dal Chelsea.

Il suo nome, nel corso delle ultime settimane, è stato accostato a quello di diversi club italiani e alla fine, a vincere la corsa che porta al suo cartellino sarà la Lazio.

Per i crismi dell’ufficialità ci sarà da attendere ancora, ma sembra ormai fatta per il passaggio in biancoceleste di Cesare Casadei.

La trattativa ha subito una forte accelerata nelle scorse ore ed è stata trovata un’intesa con il Chelsea.