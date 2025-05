La kryptonite di Haaland: mai in goal nelle 7 finali disputate con il Manchester City

Crystal Palace vs Manchester City

Nemmeno contro il Crystal Palace in FA Cup Haaland è riuscito a sfatare il tabù di andare a segno nelle finali: adesso sono 7 le gare senza goal.

Un’altra finale senza goal, l’ennesima per Erling Haaland. A guardare i numeri, sembra quasi esserci un errore visto il talento e la prolificità dell’attaccante norvegese del Manchester City.

Ma in realtà non si tratta di nessun bug statistico, anzi. Quando la stella dei Citizens arriva in finale, clamorosamente si inceppa.

E le gare iniziano a essere troppe, ben 7, per parlare soltanto di coincidenze o casualità. L’ultima è quella che ha visto il Manchester City uscire sconfitto per mano del Crystal Palace nell’atto conclusivo della FA Cup.