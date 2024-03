La Juventus ha messo gli occhi su Facinet Conte, baby attaccante classe 2005 del Bastia già convocato per la Coppa d'Africa: "Mossi passi concreti".

La Juventus è sulle tracce di Conte. E qualcuno penserà al gran ritorno, alla restaurazione in salsa leccese, al passato che fa nuovamente capolino per chiudere una sorta di cerchio dopo Massimiliano Allegri.

Solo che il Conte in questione non è Antonio, come sarebbe lecito attendersi considerando il legame del personaggio con la società bianconera. Di più: non è neppure un allenatore.

No: il Conte finito nel radar della Juventus è Facinet Conte, profilo evidentemente meno conosciuto rispetto all'altro, ma già attenzionato a Torino. Soprattutto per la sua giovanissima età, che lo rende un elemento interessante per il futuro prima ancora che per il presente.