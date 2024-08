La Juventus vola senza i nuovi acquisti: il messaggio di Thiago Motta è chiaro

Nella Juventus che ha battuto il Verona solo due nuovi, un paio di giovani e gli stessi giocatori dell'anno scorso. Ma è cambiato già tutto.

Due vittorie su due, sei goal fatti, zero subiti. La Juventus di Thiago Motta è partita forte, anzi fortissimo.

E lo ha fatto, per un motivo o per l'altro, senza poter contare sui tanti nuovi acquisti di questa estate.

In campo contro il Verona, infatti, c'erano solo Di Gregorio e Cabal. Per il resto era praticamente la stessa Juventus dell'anno scorso, più un paio di giovani. E che giovani.

La sensazione, insomma, è che per i nuovi guadagnarsi il posto nell'undici titolare non sarà così facile anche perché Thiago Motta non guarda in faccia nessuno.