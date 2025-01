La Juventus su Todibo, la strada si fa più in discesa: c’è l’apertura da parte del West Ham

La Juventus continua a considerare Todibo un potenziale rinforzo importante per la sua difesa: da registrare l’apertura del West Ham.

Dopo aver chiuso per Alberto Costa e Kolo Muani (che a Napoli ha trovato il goal al suo esordio in bianconero) e in attesa di abbracciare Renato Veiga (che arriverà nelle prossime ore a Torino), la Juventus lavora ad un ulteriore colpo di mercato.

I dirigenti del club bianconero sono infatti alla ricerca di un altro difensore da mettere a disposizione di Thiago Motta e, tra i profili valutati, c’è anche un vecchio pallino a lungo seguito la scorsa estate: Jean-Clair Todibo.

La strada che portava al centrale francese sembrava praticamente sbarrata, nelle ultime ore invece si è registrata un’importante apertura.