La Juventus scopre l'abbondanza a centrocampo: chi deve giocare tra Thuram, Locatelli, Fagioli, McKennie e Douglas Luiz?

La bella prova di Genova ha offerto segnali importanti e messo in evidenza le tante opzioni a disposizione del tecnico bianconero in mezzo al campo.

La bella vittoria di Genova ha permesso alla Juventus di ritrovare una vittoria che in campionato mancava ormai da oltre un mese, così come erano mancati i goal di Dusan Vlahovic, tornato finalmente al goal - con una doppietta - dopo un digiuno che in campionato durava ormai da tre partite.

Per Thiago Motta, però, le buone notizie sono arrivate soprattutto dal reparto di centrocampo dove il tecnico italo-brasiliano ha potuto apprezzare il buonissimo impatto sia di coloro che sono scesi in campo dall'inizio che dei subentrati, pronti a calarsi immediatamente nel ritrmo partita.

All'imbocco della settimana che conduce verso la seconda giornata della fase campionato di Champions League, con la Juve che sfiderà il Lipsia alla Red Bull Arena, Thiago Motta scopre l'abbondanza per quanto riguarda il pacchetto in mediana con le gerarchie che rischiano di venire sensibilmente modificate nel corso della stagione. Ma chi deve giocare titolare nel centrocampo della Juventus?