Alessandro Matri, in un’intervista a ‘IlBiancoNero’ spiega: “Sono curioso di vedere Fagioli, sta dimostrando di essere di grande valore”.

Reduce da un’annata vissuta tra diversi alti e bassi, ma comunque culminata con il trionfo in Coppa Italia e con la conquista di un terzo posto in campionato che si tradurrà in un ritorno in Champions League, la Juventus si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione potenzialmente molto rinnovata.

La panchina è stata affidata ad uno dei migliori tecnici emergenti in assoluto, ovvero Thiago Motta, e inoltre la sensazione è quella che la società bianconera possa essere tra le più attive in assoluto in sede di calciomercato.

L’ex attaccante della Juve, Alessandro Matri, a ‘IlBiancoNero’ ha parlato di quelli che sono gli uomini dai quali bisogna ripartire per dar vita ad un nuovo ciclo.