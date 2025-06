La Juventus presenta la seconda maglia: è ispirata all’estate italiana, esordirà al Mondiale per Club

Al-Ain vs Juventus

Mondiale per Club

Presentato il kit da trasferta della Juve che i calciatori bianconeri indosseranno all’esordio nel Mondiale per Club: è ispirato all’estate italiana.

La Juventus ha presentato il Kit Gara Away per la stagione 2025/2026, una maglia realizzata dallo sponsor tecnico Adidas che è ispirata all’estate italiana.

La seconda maglia bianconera che verrà indossata nella prossima stagione presenta dei tratti distintivi diversi rispetto al passato, nonostante i colori – blu e giallo – restano fedeli alla tradizione del club.

Il Kit Gara Away scelto da Adisas è ispirato ai toni pastello e alle sfumature del Mediterraneo: una maglia da trasferta che i calciatori bianconeri indosseranno già nella prima gara del Mondiale per Club in programma il prossimo 19 giugno.