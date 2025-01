La Juventus prende Kolo Muani e si interroga sul futuro di Vlahovic: sempre più lontano dai bianconeri

L'imminente arrivo di Kolo Muani regala un'alternativa di primo livello a Thiago Motta già per l'immediato. Vlahovic non è più intoccabile.

Non esiste una Juventus senza Dusan Vlahovic. O forse sì? Il serbo è stato insostituibile per mesi e sembrava l'uomo intorno al quale ripartire col nuovo progetto.

Ora però le cose sono improvvisamente quanto drasticamente cambiate. Una conferma in tal senso è l'imminente arrivo di Kolo Muani a Torino.

Vero, il francese sbarca solo in prestito per sei mesi ma la sensazione è che la Juventus sia pronta a voltare pagina. Anche perché è difficile immaginare che Kolo Muani abbia accettato il trasferimento senza ottenere precise garanzie tecniche.

Così come difficilmente lo vedremo contemporaneamente in campo con lo stesso Vlahovic, per il quale lo spazio rischia di ridursi dopo mezza stagione da titolare inamovibile per scelta ma anche per necessità.

Mentre sul campo Thiago Motta sta già facendo senza. E con discreti risultati.