La Juventus pensa di nuovo a Todibo: contatti con il West Ham, la posizione del difensore

La Juventus ha avviato i contatti con il West Ham per discutere la posizione di Jean-Clair Todibo: i bianconeri lo vorrebbero in prestito.

Gli arrivi, già ufficiali di Alberto Veiga e Randal Kolo Muani, oltre a quello ormai imminente di Renato Veiga dal Chelsea, rappresentano i primi tasselli di un mercato di gennaio sin qui scoppiettante da parte della Juventus.

Ma non finisce qui, perché ci sarebbe un clamoroso ritorno di fiamma nei confronti di un calciatore che già in estate era stato vicinissimo a Madama: Jean-Clair Todibo.

La Juventus ha avviato i contatti con il West Ham - club che l'ha prelevato in estate dal Nizza - per discutere la posizione del classe 1999 che sta trovando poco spazio in Premier League.