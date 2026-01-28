Goal.com
Randal Kolo Muani JuventusGetty
Alessandro De Felice

La Juventus insiste per il ritorno di Kolo Muani, nuovi contatti con l'agente: il Tottenham apre all'addio, il nodo PSG e cosa succede ora

La Juventus intensifica i contatti per il ritorno di Kolo Muani: via libera del Tottenham alla partenza subito, resta da sciogliere il nodo PSG, proprietario del cartellino dell'attaccante francese.

La Juventus ha rimesso in moto la macchina per riportare Randal Kolo Muani a Torino. 

Dopo il prestito nella passata stagione, concluso con 10 goal, il club bianconero ha riallacciato i rapporti con l’entourage dell’attaccante francese, seguendo il desiderio di Luciano Spalletti di affiancare alla rosa un centravanti con caratteristiche differenti da quelle attualmente a disposizione. 

Le trattative coinvolgono un triangolo complesso: il Tottenham, club in cui attualmente milita il giocatore in prestito, e il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino. 

  • KOLO MUANI-JUVE E LA RICHIESTA DI SPALLETTI

    Spalletti ha ribadito l’urgenza di un innesto offensivo e ha indicato proprio Kolo Muani come il profilo ideale. 

    La dirigenza bianconera ha intensificato ieri i contatti con gli agenti del francese, riaprendo una porta che in estate sembrava sbarrata dopo il lungo tira e molla con il PSG. 

    Come ricostruito da Tuttosport, le telefonate delle ultime ore hanno confermato la concreta disponibilità dell’attaccante a tornare a Torino, dove aveva lasciato un buon ricordo nonostante il mancato accordo definitivo tra le società.

  • VIA LIBERA TOTTENHAM

    Il primo ostacolo riguarda il Tottenham, club in cui Kolo Muani è in prestito fino a giugno, che dovrebbe accettare una risoluzione anticipata dell’accordo. 

    Tuttosport riferisce che proprio dagli Spurs sarebbe arrivata nelle ultime ore la disponibilità a interrompere subito il prestito, assecondando la volontà del giocatore di chiudere un periodo complicato in Inghilterra, segnato da poco spazio e difficoltà d’inserimento.

  • NODO PSG

    Superato l’ostacolo londinese, resta quello più impegnativo: trattare con il PSG. La precedente trattativa, in estate, è naufragata dopo un lungo braccio di ferro. 

    Da domani la Juventus avvierà un lavoro ai fianchi nei confronti del club parigino, con il quale al momento non risultano colloqui diretti. 

    Il PSG continua a chiedere garanzie sull’addio e una cifra elevata per il riscatto, mentre la Juventus è orientata verso un prestito oneroso fino a 5 milioni, ma senza andare oltre questa soglia.

  • LA VOLONTÀ DEL GIOCATORE

    Il destino dell’operazione potrebbe dipendere anche dal coinvolgimento diretto dell’attaccante.

    Il francese resta la pedina decisiva per facilitare un’uscita anticipata da Londra e una nuova apertura del PSG. 

