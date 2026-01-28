La Juventus insiste per il ritorno di Kolo Muani, nuovi contatti con l'agente: il Tottenham apre all'addio, il nodo PSG e cosa succede ora

La Juventus ha rimesso in moto la macchina per riportare Randal Kolo Muani a Torino.
Dopo il prestito nella passata stagione, concluso con 10 goal, il club bianconero ha riallacciato i rapporti con l’entourage dell’attaccante francese, seguendo il desiderio di Luciano Spalletti di affiancare alla rosa un centravanti con caratteristiche differenti da quelle attualmente a disposizione.
Le trattative coinvolgono un triangolo complesso: il Tottenham, club in cui attualmente milita il giocatore in prestito, e il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino.