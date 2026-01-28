La Juventus insiste per il ritorno di Kolo Muani, nuovi contatti con l'agente: il Tottenham apre all'addio, il nodo PSG e cosa succede ora

Spalletti ha ribadito l’urgenza di un innesto offensivo e ha indicato proprio Kolo Muani come il profilo ideale.

La dirigenza bianconera ha intensificato ieri i contatti con gli agenti del francese, riaprendo una porta che in estate sembrava sbarrata dopo il lungo tira e molla con il PSG.

Come ricostruito da Tuttosport, le telefonate delle ultime ore hanno confermato la concreta disponibilità dell’attaccante a tornare a Torino, dove aveva lasciato un buon ricordo nonostante il mancato accordo definitivo tra le società.