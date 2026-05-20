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Giorgio ChielliniGetty Images
Leonardo Gualano

La Juventus in bilico tra Champions e fallimento: Chiellini sarà sempre più al centro del progetto bianconero

Serie A
Juventus

La prossima settimana, a giochi fatti, in casa Juventus si farà un bilancio della stagione: senza la Champions, Comolli potrebbe essere meno saldo.

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Ancora una partita, il Derby della Mole contro il Torino, e poi in casa Juventus sarà possibile tirare una riga.

Il momento dei bilanci si avvicina a grande velocità e il confine che separa i bianconeri dal raggiungimento dell'obiettivo stagionale al fallimento è molto sottile.

La Juve si presenterà ai blocchi di partenza dell'ultimo turno di campionato da sesta forza della Serie A e questo vuol dire che non è padrona del proprio destino. La qualificazione alla prossima Champions League è legata anche ai risultati delle rivali ed è proprio per questo che lo spettro dell'Europa League ha iniziato ad aleggiare con sempre maggiore forza sulla Continassa da domenica scorsa.

Mancare la conquista del pass per l'Europa che conta potrebbe avere grandi ripercussioni, al punto che l'organigramma del club potrebbe anche essere rivisto.


  • IL LAVORO DI COMOLLI SOTTO LA LENTE

    Normale che in un momento così delicato a finire sotto la lente di ingrandimento sia soprattutto l'operato dell'uomo attorno al quale doveva ruotare e ruota il progetto: Comolli.

    Come spiegato da 'La Gazzetta dello Sport', tanto un mercato che si è rivelato assolutamente deludente, quanto la possibilità concreta di non qualificarsi alla prossima Champions League, hanno reso la posizione dell'amministratore delegato transalpino meno solida.

    E' presto per parlare di decisioni definitive, anche perché si dovranno necessariamente attendere gli ultimi verdetti del campionato, ma mancare il quarto posto vorrebbe dire rinunciare ad almeno 55-60 milioni di euro e la cosa potrebbe avere effetti importanti sull'organigramma del club.


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  • Chiellini JuventusGetty Images

    CHIELLINI SEMPRE PIU' AL CENTRO DEL PROGETTO

    Come spiegato da 'La Gazzetta dello Sport', in attesa di vedere cosa dirà il campo, una certezza c'è già: Giorgio Chiellini avrà un ruolo sempre più centrale nel club.

    La Juventus è pronta a ripartire dall'ex capitano, che nel 2024 è tornato alla base dopo l'avventura negli Stati Uniti per poi affiancare Comolli.

    E' lui la figura che regala serenità alla società e questo perché in casa Juve sono convinti che abbia tutte le qualità per diventare il classico grande dirigente con un passato da campione sul campo.

    Chiellini ha avuto un ruolo cruciale nella scelta di Spalletti e nel successivo rinnovo e ha un ottimo rapporto con il tecnico toscano, tanto che lo ha anche aiutato a gestire il complicatissimo post-Fiorentina.

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  • Luciano Spalletti Juventus Verona 03052026Getty Images

    LA POSIZIONE DI SPALLETTI

    La sconfitta patita contro la Fiorentina, che ha fatto scivolare la Juventus al sesto posto in classifica, ha portato Luciano Spalletti a riflettere sul suo futuro.

    Elkann non ha dubbi sulla posizione del tecnico di Certaldo ed è anzi convinto di poter assecondare le sue richieste per costruire una squadra da Scudetto e solo l'eventuale decisione del tecnico di fare un passo indietro potrebbe far cambiare la prospettiva delle cose.

  • L'INCONTRO DELLA PROSSIMA SETTIMANA

    In casa Juve si stanno valutando tutte le opzioni tenendo conto del rischio che potrebbe comportare la decisione di ripartire da zero.

    Elkann ha già organizzato un vertice dall'inizio della prossima settimana nel corso del quale verrà tracciato un bilancio definitivo.

    Sarà allora che si capirà di più sulla posizione di Comolli, visto che una mancata qualificazione alla Champions League verrebbe vista come un fallimento.

    Sarà Elkann a decidere se concedere all'amministratore delegato un'altra occasione o se optare per soluzioni più drastiche.

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