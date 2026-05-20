La Juventus in bilico tra Champions e fallimento: Chiellini sarà sempre più al centro del progetto bianconero

Come spiegato da 'La Gazzetta dello Sport', in attesa di vedere cosa dirà il campo, una certezza c'è già: Giorgio Chiellini avrà un ruolo sempre più centrale nel club.

La Juventus è pronta a ripartire dall'ex capitano, che nel 2024 è tornato alla base dopo l'avventura negli Stati Uniti per poi affiancare Comolli.

E' lui la figura che regala serenità alla società e questo perché in casa Juve sono convinti che abbia tutte le qualità per diventare il classico grande dirigente con un passato da campione sul campo.

Chiellini ha avuto un ruolo cruciale nella scelta di Spalletti e nel successivo rinnovo e ha un ottimo rapporto con il tecnico toscano, tanto che lo ha anche aiutato a gestire il complicatissimo post-Fiorentina.