La Juventus in bilico tra Champions e fallimento: Chiellini sarà sempre più al centro del progetto bianconero

Ancora una partita, il Derby della Mole contro il Torino, e poi in casa Juventus sarà possibile tirare una riga.
Il momento dei bilanci si avvicina a grande velocità e il confine che separa i bianconeri dal raggiungimento dell'obiettivo stagionale al fallimento è molto sottile.
La Juve si presenterà ai blocchi di partenza dell'ultimo turno di campionato da sesta forza della Serie A e questo vuol dire che non è padrona del proprio destino. La qualificazione alla prossima Champions League è legata anche ai risultati delle rivali ed è proprio per questo che lo spettro dell'Europa League ha iniziato ad aleggiare con sempre maggiore forza sulla Continassa da domenica scorsa.
Mancare la conquista del pass per l'Europa che conta potrebbe avere grandi ripercussioni, al punto che l'organigramma del club potrebbe anche essere rivisto.