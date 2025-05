La Juventus ha vinto 3 scontri diretti su 16: contro la Lazio ha la necessità di invertire la tendenza

Lazio vs Juventus

I bianconeri non hanno quasi mai battuto le prime 9 tra campionato e Supercoppa. Ma nella bagarre Champions vogliono fare il salto di qualità.

A Bologna è arrivato l'ennesimo pareggio. Addirittura il quindicesimo nello strano campionato della Juventus, che pure nelle ultime settimane ha ammorbidito la tendenza rispetto all'impressionante serie di segni X dell'era Thiago Motta.

A Bologna, modificando leggermente il concetto, domenica scorsa è arrivata l'ennesima mancata vittoria in uno scontro diretto. Si dirà: ma era un campo complicato, contro un avversario altrettanto complicato. Ed è tutto vero. Ma sta di fatto che la Juve versione 2024/2025, che in panchina ci sia Motta oppure Igor Tudor, ha faticato e continua a faticare assai in questo senso.

Un bel problema, pensando a come alle porte ci sia un altro scontro diretto, stavolta contro la Lazio. L'ultimo di un campionato che vedrà poi la Juventus chiudere contro Udinese e Venezia, due squadre della parte media o bassa della classifica.