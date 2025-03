La Juventus crede alla Scudetto? Thiago Motta sorride: “Ora concentriamoci sull’Atalanta”

Juventus vs Hellas Verona

L’allenatore bianconero soddisfatto della prova col Verona: “Molto bene, un privilegio avere Koompeiners con noi”. E sullo scudetto glissa e sorride.

Una vittoria in un clima difficile, con la contestazione dei tifosi bianconeri e uno Stadium che non ha risparmiato fischi ai giocatori. Ma, numeri alla mano, quella contro il Verona è un successo preziosissimo per la Juventus.

Nel posticipo che chiude la ventisettesima giornata di Serie A, la formazione bianconera centra la quinta vittoria consecutiva in campionato e sale a quota 52 punti, solo sei in meno dell’Inter capolista.

Una situazione quasi impensabile fino a qualche settimana fa, considerando inoltre le delusioni cocentissime per le eliminazioni in Champions e Coppa Italia, quest’ultima solo qualche giorno fa.

Ma questa Juventus può credere davvero allo scudetto? Di questo e della prestazione della sua squadra ha parlato Thiago Motta nel post partita.